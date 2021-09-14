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Он устал, он уходит

  • Эль Мюрид
  • 14.09.2021, 8:36
  • 1,590
Он устал, он уходит

Пока, правда, на карантин.

Новость дня: "Я устал, я ухожу..." Пока, правда, на карантин. И пока это не точно, Песков уже сообщил, что Путин высказался "образно". Хотя вообще-то прямая речь была вполне четкой: "У нас, к сожалению, тоже сейчас <…> Врачи изучают <…> даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг".

Единственное, что не добавил Песков, что рукопожатие твердое, а так один-в-один дежавю.

Вне зависимости от самого Путина (он-то из бункера, в общем-то, особо и не вылазил за последние полтора года, разве что последние несколько месяцев перебежками и петляя) все больше сигналов, что "скоро, очень скоро". Идет подготовка к новому карантину, так как результаты вакцинации выглядят блекло. А вообще по всем показателям Россия прочно занимает первые места по всем негативным последствиям "эпидемии" в мире.

Причем сам по себе злосчастный коронавирус мало чем помогает в достижении чемпионского результата: рассыпалась система здравоохранения. Из нее вычерпывали настолько щедро, что даже не будь коронавируса, она начала бы разваливаться от любого другого микрокризиса.

Поэтому вариантов особо нет: распад здравоохранения нужно как-то прикрывать, и борьба за процент вакцинации — вполне рабочий метод прикрытия. Тем более, что сам по себе этот процесс цикличен: уже этой осенью под иглу пойдут первые партии тех, кого вакцинировали весной.

Другой вопрос, что концентрируя ресурсы на борьбе с ковидом, режим дополнительно усугубляет ситуацию во всех остальных секторах умирающего здравоохранения. Отсюда и резкий рост сверхсмертности, причем львиная доля гибели приходится на те сектора, которые к ковиду не имеют никакого отношения. Правда, и здесь услужливые доктора Менгеле рассказывают, что ковид — это такая суперболезнь, которая поражает все органы. "Ведьмин студень" какой-то... А значит, стремительный рост смертности от сосудистых заболеваний — это тоже все он, проклятый. Эдак скоро и гибель людей в ДТП объявят побочкой страшного заболевания.

Сигналов о скором взрывном росте заболеваемости все больше. О "четвертой волне" рассуждают уже в полный голос. А если черта поминать, то он, как известно, обязательно объявится.

Эль Мюрид, t.me

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