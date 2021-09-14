Какие налоги платят бедные и богатые в Беларуси и других странах 4 14.09.2021, 8:47

3,968

Во Франции большие семьи подоходный налог не платят вообще.

Почти во всех странах мира часть от своих доходов граждане отдают государству в виде подоходного налога.

Журналисты myfin.by посмотрели, сколько именно платят в разных странах и сравнили с тем, сколько в казну отдают белорусы.

В Беларуси подоходный не зависит от зарплаты

В Беларуси с доходов платят подоходный налог, в России такой же налог называется НДФЛ, в США – федеральный налог и так далее. Суть одна – определенный процент от доходов отчисляется государству.

Однако налог начисляется не на все доходы и не всегда по одинаковым ставкам. Так, в Беларуси не взимается подоходный с пенсий, стипендий, пособие по безработице, многих социальных выплат и многих других поступлений (ст. 163 Налогового кодекса).

В Беларуси и многих других странах применяется налоговый вычет по подоходному налогу. Это значит, что из дохода вычитается определенная сумма, а налог начисляется от остатка. Например, сейчас у нас назначен стандартный налоговый вычет в 126 руб. при зарплате ниже 761 руб., и еще по 37 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка или иного иждивенца.

В некоторых странах применяется плоская шкала подоходного налога, когда один и тот же процент платят и с высокого дохода, и с низкого, в других странах ставка подоходного зависит от величины дохода.

Для примера:

в Беларуси базовая ставка подоходного 13% (есть особые ставки, но от величины дохода они не зависят);

в России НДФЛ – 13%, но если доход больше 5 млн. росс. руб. (больше 68,7 тысячи долларов) в год – 15%;

в Польше – 17% на доходы ниже 85 528 злотых (22,2 тысячи долларов) в год, все что выше облагается налогом в 32%.

В Англии чем больше зарплата, тем выше налог

А вот пример Англии, где применяется классическая дифференцированная система подоходного налогообложения:

на доходы до 12 570 фунтов стерлингов (17,4 тысячи долларов) в год – налога нет;

от 12 570 до 50 270 фунтов – 20%;

от 50 271 до 150 000 фунтов – 40%;

свыше 150 000 фунтов (208 тысяч долларов) – 45%.

В США и во Франции налог зависит не только от размера зарплаты, но и от семьи

Следующая распространенная система – начисление налогов в зависимости от семейного положения и наличия иждивенцев. Вот так, например, рассчитывают федеральный подоходный налог в США.

Еще интереснее пример Франции: тут налоги рассчитываются от семейного дохода и прямо зависят от состава семьи.

Например, одинокий плательщик с доходов 27 тысяч евро отдаст в бюджет почти 2,4 тысячи евро в год (или 8,83%), если его доход за год будет в 6 раз больше – 162 тысячи евро, то в казну уйдет 52,7 тысячи евро (или 32,55%). А вот если сумму в 162 тысячи евро будет зарабатывать семья из трех человек, то в бюджет уйдет 12,4 тысячи евро (или 7,66%).

Получается, что семейный человек в процентном отношении платит меньше одинокого, даже если получает в 6 раз больше. Из этого же расчета выходит, что большие семьи подоходный налог вовсе не платят.

Что подтверждается статистикой прошлого года:

подоходный налог в 45% платил всего 1% французов;

налог в 30% платили только 14% населения;

половина граждан вообще не платили подоходный.

В странах с максимальными ставками налога на личный доход действует большой список исключений и вычетов. Причем не только для многодетных. К примеру, если вы не просто обедали в ресторане, но общались с потенциальными партнерами по бизнесу, то стоимость обеда можно вычесть из налогооблагаемой базы. Есть льготы по иным значимым для общества расходам, на благотворительность, экологические инициативы и прочее.

Налог «на богатство»

Кроме налогов на доходы, многие страны вводили налоги на богатство вообще. Ставки по таким налогам обычно малы, пороговые значения – велики. Доля этих платежей в общей базе поступлений сравнительно мала.

Однако, подобные налоги на богатство в чистом виде применяются. Вот примеры:

Норвегия – в общей сумме 0,85% надо платить от цены всего имущества дороже 1,5 млн. крон (примерно 180 000 долл.);

Испания – здесь существует прогрессивный налог от 0,2% до 3,75% от стоимости имущества. Расчеты начинают от сумм выше 167 129,45 евро. Конкретные условия назначают на уровне провинций.

Нидерланды – здесь взимают единый налог на сумму сбережений и инвестиций по твердой ставке 1,2%.

Бельгия – тут налогом облагается не все имущество, но только активы в ценных бумагах, если их цена выше 500 000 евро.

Италия облагает налогами имущество своих граждан, если оно находится за рубежом. Налогов два: по ставке 0,75% на реальные активы и 0,20% - на финансовые активы в ценных бумагах.

Аргентина взимает налог с имущества находящегося за границей по ставкам от 0,7% до 2,25%, на имущество внутри страны по ставке от 0,50% до 1,25%.

Правда, в большинстве государств нет общего налога на всю собственность, а есть специальные сборы для отдельных видов имущества. Чаще всего особыми налогами облагают недвижимость.

Где самые низкие и высокие налоги?

Большинство государств финансирует свои бюджеты из налогов населения и бизнеса. Но есть страны, живущие за счет природных ресурсов и государственного имущества. Вот, например, Бахрейн, Оман, Катар, Саудовская Аравия и другие.

И есть места, где зарабатывают на отсутствии налогов, так небольшие государства привлекают бизнесменов и деньги в свои банки. Вот некоторые из таких территорий: Бермуды, Сент-Китс и Невис, Британские Виргинские острова и другие.

А есть страны, где только подоходный налог может отнять больше половины дохода:

Главные выводы

Страны с развитой экономикой, финансовой системой и качеством жизни, обычно назначают максимальные ставки налогов для самых высоких доходов. Сильные «левые» движения настаивают на перераспределении богатства в пользу бедных, социально незащищенных и получающих льготы.

Однако по самым высоким ставкам платят немногие, даже при максимуме в 50% и выше, средний плательщик вряд ли отдает больше 25-30%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».