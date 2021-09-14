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Восстание шойгиных машин

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 14.09.2021, 9:08
  • 3,162
Восстание шойгиных машин
фото: ТАСС

А Федор с МКС принимал участие в этом маскараде?

Понеслась по лентам пропаганда: «Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми».

Минобороны рапортует:

«В ходе розыгрыша практических действий войск … основного этапа учения "Запад-2021" на полигоне Мулино в боевых порядках … были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта"».

Мы, правда, хотели бы получить ответы на другие вопросы. Сколько эти машины стоят? Сколько их в войсках? Насколько велика их эффективность? Против кого их собираются применять? Против стран НАТО? Мы готовимся к войне с ними?

Но у читателей новости свои замечания. Сразу посыпались ироничные комментарии о шойгиных беспилотных аппаратах.

«А тот самый, который побывал (?) как бы в космосе Федор принимал участие в этом маскараде?», «насколько я в теме, это не роботы, а танки беспилотники», «от одного заголовка уже смешно», «хороша сказка... только стара...»

Недоверчивый народ. В «Терминатора» больше верит, чем в шойгины боевые машины.

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