Кэгэбэшники обвинили Андрея Шарендо в «терроризме» и призывают его вернуться в Беларусь 6 14.09.2021, 9:36

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В квартирах у родных активиста «Европейской Беларуси» прошли обыски.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, который в июле покинул Беларусь, написал, что вчера в его доме, доме его родителей и тещи сотрудники КГБ провели обыски:

— Вчера в Бресте одновременно у меня дома, у моих родителей и у моей тещи сотрудники КГБ провели обыски. Также сотрудники КГБ приехали на работу к моему брату. Все мои родные были допрошены по новым уголовным делам заведенным против меня. По нескольким новым статьям я сразу оказался подозреваемым. И по одной из них («терроризм») мне хунта угрожает расстрелом.

И при всем этом кэгэбэшники настойчиво уверяли мою мать, чтобы я подписал «прошение о помиловании». Мол: «сейчас год народного единства, и меня и Полину сразу амнистируют, и они будут жить долго и счастливо. Нужно только немного: чтобы ваш сын вернулся в Беларусь, зашел к нам в гости подписал несколько бумаг. Его даже задерживать не будут!».

На это у меня простой ответ: да, действительно, я скоро вернусь! Но уже тогда прошение о помиловании будете просить вы, холуи диктатора. Все ваши фамилии известны, и за все придется отвечать.

Друзья, не останавливаемся! Готовимся к забастовкам, делаем рейды на партизанских акциях, форсируем санкции и помогаем семьям политзаключенных! Победим! Жыве Беларусь!

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