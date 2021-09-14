Кремлевский стыд 2 Телеграм-канал «Сито Сократа»

14.09.2021, 9:42

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ООН Путину не по зубам.

14 сентября в Нью-Йорке стартует 76-сессия Генеральной Ассамблеи ООН, а 21-27 сентября ожидаются дебаты высокого уровня с участием глав государств и правительств. В текущем году президент Путин решил по «веским» причинам уклонится от участия в данном мероприятии глобального значение и препроводил на него делегацию во главе с пока еще министром иностранных дел Лавровым. Последний, как известно, входит в число первых пяти лиц на выборах в Госдуму, и уже давно циркулирую слухи об его уходе с министерского поста. Хотя Путину не хочется отпускать такого бывалого лицедея с внешнеполитического поприща, да и подходящей замены пока не видно, но он уже стар и сам хочет на покой. За кресло главного мидовца идет аппаратная борьба, а очередь желающих растет. Звучат имена сменщиков: первый зам Титов и зам Руденко, постпред при ООН Небензя, а также ястребиное лицо МИДа Захарова, которая давно проплачивает статейки о необходимости гендерного баланса в высшем руководстве ведомства. Даже Песков по слухам ждет повышения, и присматривается к зданию на Смоленской площади.

При такой выборке сменщиков ожидать каких-то позитивных сдвигов во внешней политике Москвы дело дрянное.

Даже самому Путину стыдно являться на Генасамблею, хотя пока еще даже нет ордера на его арест со стороны Международного уголовного суда. В настоящее время путинскую команду не устраивают ряд пунктов повестки будущей сессии. Во-первых, продолжается рассмотрение проблемы милитаризации оккупированного Крыма и Севастополя, а также районов Черного и Азовского морей. Во-вторых, остро продолжает стоять проблема прав человека в Крыму и ООН озабочена их ухудшением. Именно по этой причине информационное оружие российских спецслужб направлено на дискредитацию украинской инициативы «Крымская платформа».

Фиксируется реализация россиянами различных попыток прорвать непризнание принадлежности полуострова РФ, в частности запущено движение «Признай Крым» в Беларуси. Но пока осязаемого успеха нет, хотя агентурные сети ФСБ и ГРУ плотно отрабатывают вопрос.

Также Москву пугает международное обсуждение проблем Донбасса, ведь участие в выборах в Госдуму местного населения, прошедшего российскую паспортизацию, подтверждает факт того, что именно Россия, как сторона конфликта организовала войну на востоке Украины.

Еще одна неприятность для Кремля нежелание международного сообщества предоставлять российскому детищу – Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее. Для Кремля повестка выглядит удручающей, а потому вместо подготовки к выступлениям на полях ГА ООН, ведется работа по дискредитации оппонентов российской агрессии.

По традиции, в фокусе внимания высшее руководство Украины, которое максимально очерняют, распространяя различные фейки. За годы позднего путинизма креативность российских спецслужб ощутимо упала, и сюжеты про «распятого младенца» или поставки украинского оружия Мьянме, где сидит при власти военная хунта из единоверцев Шойгу, никого не убеждают.

Топорно выглядят попытки внести сумятицу в отношения Украины со странами партнерами. Фиксируются неумелые вбросы через псевдоукраинские Telegram-каналы, направленные на подрыв доверия между Киевом и Варшавой, путем спекуляций об усталости Польши от Украины и уменьшения желания поддерживать ее евроинтеграционный курс…

Еще один вброс был сделан якобы со ссылкой на хорватской издание. В нем сказано, что США бросят Украину, как Афганистан, а Германия заинтересована в связях с РФ, чтобы не замерзнуть, и потому игнорирует предупреждения о рисках Северного потока-2. Автора, на содержании ГРУ, слишком пересаливают свои фейковые продукты, работая в духе геббельсовских установок. А потому их тезисы по защите агрессора перед началом работы ГА ООН идут мимо кассы.

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