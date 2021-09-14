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Врачи назвали самый полезный продукт для завтрака

  • 14.09.2021, 9:48
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Врачи назвали самый полезный продукт для завтрака

Он содержит важные витамины и минералы.

Куриные яйца – один из самых популярных продуктов в мире для завтрака. Это объясняется не только вкусом и множеством вариаций блюд, но и полезными свойствами.

Об этом говорят врачи, пишет Medical News Today (перевод — u-news.com.ua).

Яйца являются неотъемлемой частью здорового питания, так как содержат важные витамины и минералы.

До недавнего времени ученые и эксперты по здоровому питанию не могли прийти к единому мнению о пользе яиц для здоровья.

Однако в настоящее время принято считать, что в умеренных количествах они полезны, поскольку являются источником белка и других важных питательных веществ, сообщает издание. Польза этого продукта в следующем:

белок помогает поддерживать и восстанавливать ткани тела, в том числе укрепляет мышцы;

яйца содержат витамины и минералы, необходимые для эффективного функционирования мозга и нервной системы;

обеспечивают организм питательными веществами, необходимыми для выработки энергии;

витамины А, B12 и селен, содержащиеся в яйцах, поддерживают здоровье иммунной системы;

холин играет важную роль в расщеплении аминокислоты гомоцистеин, которая может способствовать развитию заболеваний сердца;

содержат фолиевую кислоту, которая способна предотвратить во время беременности врожденные нарушения плода;

лютеин и зеаксантин в яйцах помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна – ведущей причины потери зрения в зрелом и пожилом возрасте;

белок дольше дает чувство сытости, это может уменьшить желание перекусить и снизить общее потребление калорий;

некоторые витамины и минералы, содержащиеся в яйцах, способствуют здоровью кожи.

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