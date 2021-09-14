Администрация Барановичской обувной фабрики подталкивает рабочих к забастовке 1 14.09.2021, 9:59

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Работников лишили доплат на суммы от 100 до 1200 рублей.

Администрация Барановичской обувной фабрики лишила своих сотрудников доплат за отдельные периоды рабочего времени: суммы составили от 100 до 1188 BYN, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В результате зарплата 12-и сотрудников оказалась ниже минимальной по стране (400 BYN).

Работники пожаловались в так называемую «прокуратуру», которая вынесла представление, в котором потребовала устранить нарушения трудового законодательства и доплатить причитавшиеся гражданам деньги.

Директор предприятия требование не исполнил, за что был привлечен к административной ответственности. Теперь выбиванием денег для обувщиков занимается так называемый «суд».

Как вы думаете, вернут ли работникам доплаты?

Правильный ответ: в этом поможет только забастовка.

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