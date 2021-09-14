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Двое лидеров «Талибана» уже давно не появлялись на публике

  • 14.09.2021, 10:21
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Двое лидеров «Талибана» уже давно не появлялись на публике
Мулла Абдул Гани Барадар (в центре)
Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Афганцы предполагают, что они мертвы.

В Афганистане двое лидеров исламистского движения «Талибан» уже давно не появлялись на публике. Местные жители предполагают, что они могут быть мертвыми, пишет «Новое время».

Речь идет о мулле Хайбатуллы Ахундзаде и мулле Абдуле Гани Барадаре, который отвечает за политические дела и мирные переговоры. Первого не видели больше месяца, однако спикер талибов отверг слухи о его смерти.

Также в Кабуле обсуждали, что Барадара, вероятно, могли убить после столкновения с другим высокопоставленным деятелем «Талибана» — они спорили о распределении министерств Афганистана.

Накануне «Талибан» опубликовал фото записки одного из представителей Барадара, где утверждается, что он якобы находится в Кандагаре и добавленные старые фотографии с муллой. Эту информацию через «голосовое сообщение» якобы подтвердил и сам Барадар. Однако когда именно были сделаны фото, неизвестно.

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