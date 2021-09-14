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Родители Павла и Анны Северинцев заболели коронавирусом

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  • 14.09.2021, 10:28
  • 2,882
Родители Павла и Анны Северинцев заболели коронавирусом
Татьяна Северинец и Константин Северинец
Фото: «Новы час»

Константин Северинец находится в больнице на кислороде.

Родители Павла и Анны Северинцев заболели коронавирусом, сообщает «Наша Нива».

«Папа сейчас в инфекционной больнице Витебска с ковидом, подключили кислород. Мама пока дома, но тоже сильно заболев», — написала в своем «Фейсбуке» Анна Северинец.

«Теперь только если каждому из нас будет попадаться хороший человек - только тогда будем жить. ... Мы никогда не умели заводить знакомства в нужных сферах, не на кого рассчитывать, что придет и как-то по-особенному отнесется, только надежда на хороших людей. Витебск, дорогой, пусть у вас там все еще держатся друг друга хорошие врачи и медсестрички», — написала она.

Анна Северинец просит не писать и не звонить отцу, так как ему трудно разговаривать, читать и писать.

Татьяна Северинец - известный общественный деятель, активистка ТБМ. Константин Северинец - журналист, писатель, автор книг для детей.

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