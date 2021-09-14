США и ЕС снижают выбросы метана в атмосферу на 30% 14.09.2021, 10:35

Вашингтон и Брюссель намерены призвать присоединиться к этой цели более 20 стран.

США и ЕС на этой неделе намерены объявить о своем обязательстве снизить выбросы метана в атмосферу как минимум на 30% к 2030 году, по сравнению с уровнем 2020 года, пишет Reuters со ссылкой на документы, попавшие распоряжение агентства.

"Короткий срок жизни метана в атмосфере означает, что принятие мер сейчас может быстро снизить темпы глобального потепления", - говорится в проекте документа о соответствующие обязательства США и ЕС. Официально он может быть представлен в пятницу.

В другом документе, по данным Reuters, перечисленные более двух десятков стран, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Россия, Саудовская Аравия, Норвегия, Катар, Великобритания, Новая Зеландия, Южная Африка.

ЕС и США намерены призвать власти этих государств присоединиться к данной цели по снижению выбросов метана.

Недавнее исследование Межправительственной группы экспертов по изменению климата прогнозирует, что пороговое значение будет преодолен чуть более чем за десять лет при нынешних темпах выбросов углерода.

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