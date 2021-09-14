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Дэвид Марплс: Лукашенко из-за отчаяния серьезно сдал физически

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  • 14.09.2021, 10:42
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Дэвид Марплс: Лукашенко из-за отчаяния серьезно сдал физически
Дэвид Марплс

Диктатор сделал множество странных ошибок и чувствует свою слабость.

Профессор Университета города Альберта в Канаде и автор книг о Беларуси Дэвид Марплс (David Marples) в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» отметил, что белорусский диктатор из-за состояния отчаяния серьезно сдал физически и политически и что он чувствует свою слабость:

«Лукашенко не зря такой сговорчивый – он понимает, что, если Россия захочет, то он может стать безработным в течение суток. Он же абсолютно изолирован после того, что он сделал, а сделал он множество странных и необычных для него ошибок в последние месяцы: например, с этой насильственной посадкой самолета Ryanair и повальными арестами. И еще раньше – все эти сцены, его жалкая беготня с автоматом на пару с сыном, попытки обвинить Запад в военной агрессии – ну кто этому поверит, все же знают, что никакой военной угрозы Беларуси с запада нет».

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