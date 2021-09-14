В Индии нашли статую бога Ганеши, которая пролежала в земле 800 лет 14.09.2021, 10:49

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Фото: thehindu.com

Фигура с головой слона была найдена местным фермером.

Каменный идол индуистского бога Ганеши, созданный в XII веке, был обнаружен в индийской деревне Мотупалли в районе Пракасам.

Фигура с головой слона была найдена местным фермером, пишет «Новое время» со ссылкой на издание The Hindu.

Сообщая подробности открытия, Сиванаги Редди, археолог и генеральный директор Pleach India Foundation, сказал, что Сирипуди Венкатесваралу обнаружил идола, когда обрабатывал свою ферму.

Люди в деревне и вокруг нее бросились взглянуть на идола, но отдельно сообщается, что фермер рассказал о находке секретарю Общества наследия Мотупалли. После этого доктор Эмани Шиванагиредди, археолог и генеральный директор Platch India Foundation подробно изучил идола на месте.

800-летняя скульптура размером чуть более метра в длину, 76 см в ширину и 46 см в высоту находится в позе йоги «Падмасана» на пьедестале в форме лотоса. Две руки идола сломаны.

Голова слона лишена каких-либо головных уборов и носит все украшения, типичные для изображений этого бога, в том числе «Naga yagnopavita» (священная нить в форме змеи) на животе.

Основываясь на стилистических основаниях и тамильских надписях, индолог датирует его 12 веком, в течение которого эта территория находилась под властью Чола — тамильского государства на юге Индии.

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