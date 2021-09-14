Главный журналист-ябатька попал в черный список украинского сайта «Миротворец»2
- 14.09.2021, 10:56
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Лукашист Кривошеев занимался распространением кремлевской пропаганды и гуманитарной агрессией против Украины.
За распространение кремлевской пропаганды председатель провластного Беларуского союза журналистов Андрей Кривошеев внесен в базу украинского сайта «Миротворец», где публикуют личные данные людей, деятельность которых вредит национальной безопасности Украины.
По данным «Миротворца», Андрей Кривошеев занимался антиукраинской пропагандой, распространением кремлевской пропаганды и гуманитарной агрессией против Украины.
Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» были внесены узурпатор Лукашенко и пропагандист Григорий Азаренок.