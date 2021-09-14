Главный журналист-ябатька попал в черный список украинского сайта «Миротворец» 2 14.09.2021, 10:56

4,346

Андрей Кривошеев

Лукашист Кривошеев занимался распространением кремлевской пропаганды и гуманитарной агрессией против Украины.

За распространение кремлевской пропаганды председатель провластного Беларуского союза журналистов Андрей Кривошеев внесен в базу украинского сайта «Миротворец», где публикуют личные данные людей, деятельность которых вредит национальной безопасности Украины.

По данным «Миротворца», Андрей Кривошеев занимался антиукраинской пропагандой, распространением кремлевской пропаганды и гуманитарной агрессией против Украины.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» были внесены узурпатор Лукашенко и пропагандист Григорий Азаренок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».