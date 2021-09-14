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В Бразилии обнаружили неожиданное лекарство от коронавируса

  • 14.09.2021, 11:11
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В Бразилии обнаружили неожиданное лекарство от коронавируса

Содержащаяся в нем молекула препятствует распространению COVID-19 в клетках обезьян.

Исследователи из Бразилии обнаружили в змеином яде молекулу, которая способна бороться с коронавирусной инфекцией. Данное открытие может стать первым шагом на пути к созданию первого специфического лекарства от коронавируса.

Исследователи из Бразилии установили, что в яде змеи жараракусу содержится молекула, которая на 75% препятствует распространению COVID-19 в клетках обезьян. Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале Molecules, сообщает «Голос Америки».

Ученые из Университета Сан-Пауло полагают, что молекула в яде способна ингибировать или подавлять очень важный белок для вируса.

Молекула относятся к категории пептидов или группы аминокислот. Она способна соединяться с ферментом коронавируса под названием PLPro, не нанося особого вреда другим клеткам. PLPro - важнейшая часть процесса размножения вируса. Пептид уже известен ученым своей способностью бороться с бактериями. И вот теперь оказалось, что его можно получать в лабораторных условиях, и отлавливать змей для этого не требуется.

Жараракусу - одна из самых крупных бразильских змей, длина которой может достигать 2 м. Она обитает в тропических лесах. Авторы исследования намерены протестировать различные количества молекулы, чтобы узнать, может ли она предотвращать проникновение вируса в клетки. В ближайшем будущем ее испытают на человеческих клетках, что приблизит выход нового лекарства в свет.

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