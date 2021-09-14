Умер воевавший против Чечни российский генерал 14.09.2021, 11:31

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Виктор Казанцев

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Виктор Казанцев командовал войсками РФ на Северном Кавказе.

В возрасте 75 лет умер бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, Герой России, генерал Виктор Казанцев. Об этом сообщила РБК пресс-служба Южного военного округа.

«Была продолжительная болезнь», — уточняется в сообщении.

По предварительной информации, прощание и похороны состоятся 16 сентября.

Казанцев родился 22 февраля 1946 года в селе Коханово Витебской области Беларуси. Учился в Свердловском суворовском военном училище, с 1963 года служил в советских войсках. В 1966 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова. В 1979 году закончил Военную академию им. М. В. Фрунзе в Москве. В 1987 году стал выпускником Военной академии Генерального штаба ВС СССР им. К. Е. Ворошилова.

За свою жизнь успел побывать главой оперативной группы Минобороны СССР по Казахской ССР (ныне Казахстан), заместителем командующего войсками Туркестанского военного округа, первым заместителем начальника штаба Забайкальского военного округа (ЗабВО).

С февраля 1996-го по июль 1997 года Казанцев занимал должность первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа (СКВО). Руководил борьбой с боевиками в Чечне в 1999-2000 годах. В 1999 году Борис Ельцин, занимавший пост президента России, присвоил Казанцеву звание Герой России «за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований».

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