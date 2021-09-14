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Минобразования начало учить минских школьников делать печки

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  • 14.09.2021, 11:38
  • 2,988
Минобразования начало учить минских школьников делать печки

Будет еще и экзамен.

Министерство образования Беларуси подготовила список рабочих профессий, которые могут освоить учащиеся 10-х базовых классов. Среди них — печник, пекарь, резчик по дереву.

Всего в списке теперь 72 профессии, в прошлом году в Минске школьники обучались по 38.

«В нынешнем добавились и новые. Например, столичные учреждения профессионально-технического образования предлагают старшеклассникам получить специальность печника, резчика по дереву и бересте, пекаря, оператора электронного набора и верстки, слесаря-сборщика бытовой техники», — рассказали агентству «Минск-Новости» в комитете по образованию.

Там отметили, что из списка убрали профессии, для которых не нужно сдавать квалификационный экзамен, потому что без него ученик не получал ни разряда, ни «корочки».

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