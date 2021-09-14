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Украина вводит желтые и зеленые ковидные паспорта

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  • 14.09.2021, 11:45
Украина вводит желтые и зеленые ковидные паспорта

Они будут содержать данные о вакцинации, негативном результате теста или выздоровлении человека.

Украинское правительство внесло изменения в условия карантина, действующего в стране в связи с пандемией COVID-19. Постановление вступит в силу в течение недели.

В стране появятся желтые и зеленые COVID-сертификаты. Они будут содержать данные о вакцинации, негативном результате теста или выздоровлении человека. При этом желтый сертификат будет соответствовать первой дозе прививки, а зеленый — полному курсу вакцинации.

В случае введения желтого уровня эпидемической опасности в регионе учебные заведения смогут продолжить работу, если не менее 80% сотрудников будут иметь желтые или зеленые сертификаты. Аналогичное требование будет действовать в отношении организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев и других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов. При этом все посетители должны иметь тот или иной сертификат.

Если будет вводиться красный уровень опасности, то учреждения образования смогут работать только при наличии у 100% сотрудников зеленого сертификата. Ограничения красного уровня не будут распространяться на массовые мероприятия, работу спортзалов, бассейнов, театров и т.д., если у всех будет зеленый сертификат, как у сотрудников, так и у посетителей.

Обладатели желтых и зеленых сертификатов, либо свидетельства о выздоровлении при пересечении границы смогут не проходить самоизоляцию.

При этом сертификаты будут иметь цветовые отметки только в цифровом формате. Печатать их в цвете не требуется.

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