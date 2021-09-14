Доллар в Беларуси растет второй день подряд
- 14.09.2021, 11:50
- 1,742
Американская валюта продолжает укрепляться на фоне роста мировых цен на нефть.
Американская валюта в Беларуси продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные торгов на БВФБ.
Доллар добавляет 0,0048 пункта — 2,5047 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты позиции сдают:
евро на 0,0077 пункта — 2,9527 белорусского рубля;
российский рубль на 0,0053 пункта — 3,4303 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, сегодня утром был зафиксирован рост мировых цен на нефть.
Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.