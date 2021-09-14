Главная тайна министра Лаврова 5 14.09.2021, 11:53

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Сергей Лавров

Как «женщина в платке» помогла обнаружить скрытые богатства главы российского МИД.

«Ваше Святешейство, дорогие друзья! Мне сегодня как никогда волнительно выступать, потому что это не по работе, а по зову сердца», — так министр иностранных дел России Сергей Лавров, стоя на алтаре, обратился к патриарху Кириллу и людям, пришедшим на церемонию освящения восстановленного храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе. Лаврова редко можно увидеть волнующимся во время публичных выступлений, но тот день 8 декабря 2014 года, судя по видео с церемонии, был для него действительно особенным, пишет специализирующийся на расследованиях сайт «Важные истории».

«Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто пригласил меня возглавить попечительский совет [для реконструкции храма]. Я ни секунды не раздумывал, попросил только об одном: чтобы все члены попечительского совета меня активно поддерживали. На самом деле всю работу сделали они. Я использовал… ну, в известной степени административный ресурс, как принято говорить, но настоящие подвижники — и царскосельские, и питерские, и московские — сделали основную часть работы», — говорил Лавров, держа в руках старинную икону преподобного Сергия Радонежского, которую ему подарил патриарх.

Таинственная женщина в платке

Храм преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе был построен в конце XIX века, а впервые освящен в начале XX в присутствии императора Николая II. Пришедшие после Октябрьской революции к власти большевики не пощадили храм: они его закрыли, а купола снесли. На протяжении следующих почти 100 лет в здании бывшей церкви поочередно располагались автошкола, караоке и автосервис.

На церемонию открытия храма преподобного Сергия Радонежского в Царское село приехал не только министр иностранных дел, патриарх и другие высокопоставленные светские и церковные чиновники, но и Владимир Путин. Лавров, патриарх Кирилл и представитель музея в храме провели экскурсию для президента России. Особое внимание они обратили на личный мундир императора Николая II, который большевики изъяли во время революции из Александровского дворца в Царском селе. Затем этот мундир использовался в качестве реквизита киностудией «Ленфильм». «В этом мундире снимался Петька в известном фильме „Чапаев“. Именно для этого мундир был приведен в ужасное состояние», — говорил представитель музея Путину.

Если внимательно смотреть видео визита президента в храм, опубликованное в YouTube Русской православной церковью (РПЦ), а также сюжеты государственных каналов об этом событии, то можно заметить, что во время всего мероприятия за Сергеем Лавровым неотступно следовала женщина в черном плаще и белом платке. Она сопровождала министра во время экскурсии для Путина, стояла с ним бок о бок в стороне, пока президент и патриарх зажигали свечи у кандила (так называют большой подсвечник в храме. — Прим. ред.).

Ее имя мы узнали благодаря награде за участие в восстановлении храма преподобного Сергия Радонежского, которую ей вручил в тот же день патриарх. «Полякова Светлана Александровна, сотрудник Министерства иностранных дел Российской Федерации, награждается орденом Русской православной церкви преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени», — торжественно произнес один из священнослужителей. «Аксия!» (этим возгласом, который переводится с греческого как «достойна», сопровождается вручение церковных наград. — Прим. ред.) — воскликнул патриарх и вручил женщине в белом платке орден, пока хор троекратно нараспев повторял «Аксия!».

Светлана Полякова на церемонии вручения ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени

Фото: russianchurch / YouTube

Как удалось выяснить «Важным историям», Светлана Полякова — не просто малоизвестная «сотрудница Министерства иностранных дел»: на протяжении многих лет она поддерживает очень близкие отношения с Сергеем Лавровым. Полякова обладает значительным влиянием в МИД России, она занималась бизнесом, связанным с министерством, а кроме того, ее семья и близкие владеют активами в России и Великобритании стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.

Женщина, близкая к министру

На протяжении многих лет Сергей Лавров, наряду с министром обороны Сергеем Шойгу, — один из самых популярных министров страны. Во многом по этой причине Владимир Путин попросил обоих чиновников войти в общефедеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. «Я получил предложение вместе с другими членами этой пятерки (всего в федеральный список входит пять человек. — Прим. ред.), предложение, которое было сделано президентом Путиным на съезде „Единой России“. Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня», — так в начале июля этого года Лавров объяснил свое решение идти на выбору в Госдуму.

Сергею Лаврову 71 год. Свою карьеру он начал в 1971 году в посольстве СССР в Шри-Ланке и с тех пор не покидал дипломатическую службу. На протяжении 10 лет (с 1994 по 2004 год) Лавров возглавлял постоянное представительство России при ООН, пока не был назначен министром иностранных дел. Этот пост он занимает уже 17 лет.

Судя по сайту МИД России, Сергей Лавров женат. Он также указывает доходы супруги в своих ежегодных антикоррупционных декларациях. На протяжении последних пяти лет Лавровы ежегодно зарабатывали на двоих около восьми — десяти миллионов рублей. Однако, как выяснило в прошлом году издание Insider (российские власти, недовольные расследованиями этого медиа, признали его, как и многие другие независимые СМИ, иностранным агентом), министр иностранных дел владеет элитной недвижимостью стоимостью более 600 миллионов рублей.

Но и эта недвижимость меркнет по сравнению с той, что «Важные истории» обнаружили у «сотрудницы МИД России» (как ее называли священнослужители в храме преподобного Сергия Радонежского) Светланы Поляковой.

Впервые о Поляковой мы узнали от источника, связанного с МИД. Он сообщил «Важным историям», что Сергея Лаврова якобы связывают давние и очень близкие отношения с этой женщиной. Более того, по словам нашего собеседника, Полякова якобы приобрела значительное влияние в министерстве. На несколько ключевых постов в МИД были назначены ее близкие знакомые. Например, заместителем управляющего делами министерства стал Роман Садулин — он, как и Полякова, был совладельцем ресторана «Консул», расположенного в здании Дипломатической академии МИД России. Еще одна хорошая знакомая Поляковой Екатерина Вадьяева — вдова покойного брата Поляковой — получила должность в ГлавУпДК при МИД России, эта организация занимается обслуживанием дипломатических представительств в Москве, а также предоставлением в аренду недвижимости министерства.

До того как перейти на работу в ГлавУпДК, Вадьяева была совладелицей ресторана, расположенного в самом центре Москвы на Арбате. Компания Вадьяевой арендовала помещение для ресторана у управления по эксплуатации зданий МИД России. В 2018 году стороны расторгли договор аренды, и фирма Вадьяевой осталась должна подведомственному учреждению МИД более 4,5 миллиона рублей. Однако вскоре после расторжения договора аренды родственница Светланы Поляковой вышла из капитала компании. Управление по эксплуатации зданий МИД России добилось через суд взыскания задолженности, однако, судя по базе данных Федеральной службы судебных приставов, долг до сих пор не погашен.

По словам нашего источника, несколько высокопоставленных сотрудников МИД, недовольных тем, что на ключевые посты в министерстве назначаются знакомые Поляковой, были вынуждены уволиться. Один из уволившихся подтвердил эту информацию «Важным историям», однако отвечать на более подробные вопросы о Поляковой отказался.

На протяжении длительного времени мы не могли идентифицировать Полякову, потому что нам не было известно ее отчество. Пока мы не наткнулись на то самое видео в официальном YouTube-канале РПЦ об освящении храма преподобного Сергия Радонежского. Видео не только позволило нам узнать отчество героини этой истории, но и стало первым косвенным подтверждением слов источника о близости Лаврова и Поляковой. И дело не только в том, что она стояла бок о бок с министром во время церемонии освящения храма, но и в том, что она была среди тех немногих людей, что сопровождали Владимира Путина во время его экскурсии по храму. Чтобы находиться рядом с президентом во время таких мероприятий с ограниченным количеством участников, нужно пройти множество согласований, и тот факт, что Полякова попала в «свиту избранных», говорит о ее особом статусе.

Светлана Полякова за спиной Владимира Путина

Фото: russianchurch / YouTube

После того как мы узнали отчество Поляковой, нам удалось найти номер ее телефона. И с помощью одного из приложений мы решили проверить, как он записан в телефонах других людей. К нашему удивлению, в нескольких записных книжках Полякова была записана как «Светлана Лаврова» или «Лаврова Светлана», хотя фамилию министра, если судить по государственным базам данных, она никогда не носила.

Как удалось выяснить «Важным историям», Светлана Полякова как минимум трижды путешествовала вместе с Сергеем Лавровым: один раз в Сочи и дважды — в Санкт-Петербург. Эту информацию нам предоставил человек с доступом к базам об авиаперелетах. Такие архивы открыто продаются на различных форумах в интернете; как правило, их предлагают бывшие или действующие сотрудники правоохранительных органов. Сведениям из этих баз можно доверять: корреспонденты «Важных историй» проверяли свои имена в них и получали достоверные данные о собственных перелетах. При этом стоит отметить, что в этих архивах содержится информация далеко не обо всех поездках. Поэтому мы не можем исключать, что у Поляковой и Лаврова было гораздо больше совместных перелетов.

Скромный бизнес и несметное богатство

Помимо работы в Министерстве иностранных дел, Светлана Полякова занималась бизнесом. До 2012 года она была совладелицей ресторана «Консул», который располагается в здании Дипломатической академии МИД России на улице Остоженке в центре Москвы. Ресторан получал госконтракты от академии на организацию питания для студентов, преподавателей и иностранных дипломатов, приезжавших на обучение. Тем не менее «Консул» не может похвастаться большой выручкой: за последние пять лет (с 2015 по 2020 год) она составила всего 97 миллионов рублей. Другие компании Поляковой, если судить по их официальным отчетностям, также не приносили ей высоких доходов. Но несмотря на это, Светлана Полякова оказалась владелицей имущества стоимостью около 1 миллиарда рублей.

Поляковой принадлежит квартира площадью почти 260 квадратных метров в жилом комплексе «Пречистенка 13» в самом центре Москвы. Этот дом находится в районе так называемой Золотой мили — участка между улицами Остоженка и Пречистенка, где продаются одни из самых дорогих квартир не только в России, но во всем мире. В доме на Пречистенке, 13 всего 15 апартаментов, и, помимо Поляковой, квартирами в нем владеют мама председателя совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алины Кабаевой, супруга Евгения Бажанова, бывшего ректора Дипломатической академии МИД, а также один из самых богатых людей России Леонид Михельсон.

Дом на Пречистенке, 13

Фото: Глеб Лиманский / «Важные истории»

Жилой комплекс «Актер-гэлакси» в Сочи

Фото: «Важные истории»

Дом Светланы Поляковой в деревне Палицы Московской области

Фото: Глеб Лиманский / «Важные истории»

Оценить стоимость квартиры Светланы Поляковой сложно из-за уникальности объекта, однако квартира почти такого же метража в этом доме продается более чем за 700 миллионов рублей. Помимо этого, Светлана Полякова владеет апартаментами стоимостью около 50 миллионов рублей в элитном жилом комплексе в Сочи и домом стоимостью около 57 миллионов рублей в деревне Палицы в Московской области.

Помимо квартир, Светлана Полякова может похвастаться целым автопарком люксовых автомобилей. Ей принадлежит «Порше», два дорогих «Мерседеса», а до 2016 года она еще владела «Бентли». В этом году мать Светланы Поляковой пенсионерка Тамара тоже обзавелась «Мерседесом», который в салонах стоит 20 миллионов рублей.

Автомобили Светланы Поляковой и ее родственников

Фото: PlatesMania.com (5); avto-nomer.ru

Дочь Поляковой Полина училась в Imperial College Business School в Лондоне. Сейчас она владеет несколькими компаниями в столице Великобритании, одна из них — PPK Investments Ltd — зарегистрирована на улице Hollandgreen Place. Эта улица находится в районе Кенсингтон — одном из самых дорогих в Лондоне. В том же доме, где зарегистрирована компания, дочь Светланы Поляковой Полина в 2016 году арендовала на 999 лет квартиру. Такие длительные договоры аренды — распространенная непрямая форма владения недвижимостью в Великобритании. Полина заплатила за квартиру 4,4 миллиона фунтов стерлингов — это более 440 миллионов рублей по курсу на дату покупки. На момент сделки Полине был 21 год.

Дом в Лондоне, в котором дочь Светланы Поляковой приобрела квартиру на 999 лет

Фото: «Важные истории»

В Министерстве иностранных дел проигнорировали запрос «Важных историй». Светлана Полякова также не ответила на наши вопросы.

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