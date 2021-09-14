Майоры тоже нервничают

Майоры тоже нервничают5
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 14.09.2021, 11:59
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В России не знают, что делать с интернетом.
В госкомпашке «Ростелеком» хотят заменить зарубежные серверы теми, которые находятся под ее управлением. Компания предлагает также запретить пользоваться публичными серверами Google и Cloudflare, т.е. отказаться от шифрования сетевого трафика.
Как пишет РБК, «на публичных DNS-серверах Google и Cloudflare реализован протокол DoH, который позволяет зашифровать вэб-трафик так, что операторы не видят, к какому ресурсу обращался абонент. Благодаря этому пользователь в том числе может попасть на запрещенные в стране ресурсы».
Ценное предложение госкомпании остроумно прокомментировал один из читателей новости:
«А я предлагаю, уходя из дома, сдавать ключи на хранение в местный офис ЕР».
Телеграм-канал «Серпом По»