Меркель на Балканах заявила, что хочет видеть эти страны в ЕС 14.09.2021, 12:13

1,712

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ

фото: AFP

Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего рабочего визита на Балканы заявила, что для ЕС важно, чтобы эти страны в будущем стали членами блока.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Абсолютный геостратегический интерес для Европы заключается в том, чтобы эти страны вступили в ЕС", - заявила Меркель 13 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.

Канцлер отметила, что Сербии и другим странам региона следует приложить больше усилий для демократических реформ для вступления в Евросоюз. Укрепление регионального сотрудничества ведется с 2014 года в рамках "Берлинского процесса", начатого по инициативе немецкого канцлера.

После двухдневного визита в Сербию Меркель отправится в Албанию и встретится в Тиране с премьерами всех шести западнобалканских стран - Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косова. Это, вероятно, последняя ее поездка на Балканы в качестве канцлера Германии.

Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры относительно членства.

В прошлом году Чехия и Словакия заблокировали принятие документа о прогрессе в расширении ЕС.

Для евроинтеграции Северной Македонии создают проблемы претензии Болгарии по поводу истории, языка и идентичности.

В задержке евроинтеграции региона видят риски из-за того, что одновременно свое влияние на Балканах пытаются усилить Россия, Турция и Китай.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».