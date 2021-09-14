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Конгрессмен Кристофер Смит: Лукашенко такого натворил, что должен быть в Гааге за преступления против человечности

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  • 14.09.2021, 12:03
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Конгрессмен Кристофер Смит: Лукашенко такого натворил, что должен быть в Гааге за преступления против человечности
Кристофер Смит
Фото: chrissmith.house.gov

Вашингтон должен более жестко реагировать на агрессивные действия Минска.

Кристофер Смит из Конгресса США выступил с заявлением, в котором высказал мнение, что Вашингтон должен более жестко реагировать на агрессивные действия Москвы и Минска.

Свое заявление Кристофер Смит сделал после встречи в Москве Владимира Путина и Александра Лукашенко и на фоне совместных белорусско-российских военных учений.

О заявлении конгрессмена Смита передает «Голос Америки».

«Это сближение несет угрозу для соседних стран и Евросоюза в целом, — убежден конгрессмен. – А нынешние военные учения, проводимые раз в четыре года, – еще одно свидетельство уступок, на которые идет Лукашенко в отношении Путина. И я считаю, что Соединенные Штаты должны более жестко реагировать на это. Мы помним, что в августе были введены очередные санкции нашим Министерством финансов, а также еще один указ президента Байдена. Но, думаю, сейчас, особенно когда Лукашенко столь плотно связывает себя с Путиным в «Союзном государстве», запрет для него путешествовать в США или иметь с нами торговые отношения становится неэффективным и слабым. Я думаю, что Белый дом и госсекретарь Блинкен должны более конкретно высказываться на эту тему, а не публиковать заявления, которые практически никто не читает. Афганистан не должен закрывать другие неотложные проблемы, стоящие перед нами. Евросоюз уже реагирует, особенно в связи с приговором Марии Колесниковой и предоставлением убежища гражданам Беларуси. Я думаю, что это сближение нужно им обоим — и Путину, и Лукашенко. Лукашенко это нужно для выживания – он такого натворил, что должен быть уже сейчас в Гааге за преступления против человечности. Тем не менее он продолжает управлять, точнее, не справляться с управлением в своей стране. А Путину нужна более протяженная граница с западной стороны, которая дает дополнительные возможности для угроз Литве, Польше и другим соседним странам или тем, которые находятся недалеко. И это вызывает серьезную тревогу»

Конгрессмен Кристофер Смит – один из авторов из авторов Акта о демократии в Беларуси, принятый Конгрессом США. На протяжении многих лет он занимает жесткую позицию в отношении Александра Лукашенко и поддерживает белорусскую оппозицию. Один из инициаторов создания «друзья Беларуси» – межпартийной группы Палаты представителей США, целью которой является продвижение в Беларуси демократических реформ (кокусами в США называют объединения политиков в тех или иных формах.

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