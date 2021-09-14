В Польшу пытались попасть почти 250 нелегальных мигрантов с территории Беларуси

В Польшу пытались попасть почти 250 нелегальных мигрантов с территории Беларуси3
- 14.09.2021, 12:17
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Литва и Латвия развернули около 40 нарушителей границы.
За минувшие сутки на белорусской границе польские и латвийские службы предотвратили более 280 попыток незаконного въезда в страны.
Как сообщает польская пограничная служба, за минувший понедельник пограничники зафиксировали на границе 249 попыток незаконного пересечения со стороны Беларуси. Задержано 12 нелегалов, остальные попытки были пресечены.
Латвийские пограничники не пустили в страну 19 человек, сообщила порталу «Delfi» представитель пограничной службы Иоланта Бабишко. Всего, сообщает издание, с 10 августа не смогли незаконно пересечь государственную границу 1151 человек.
Государственная пограничная служба Литвы сообщает, что в течение последнего дня пограничники не пропустили около двадцати мигрантов из Беларуси.
Пограничный контроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
Напомним, после резкого роста числа нелегальных мигрантов с белорусской стороны, Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать их на свою территорию. Людей разворачивают на границе и отправляют обратно в Беларусь.