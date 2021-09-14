В Марьиной горке люди с температурой по три часа стоят в очереди в поликлинику
- 14.09.2021, 12:30
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Фотофакт.
В Марьиной горке (Минская область) люди с температурой вынуждены по несколько часов стоять на улице перед поликлиникой, дожидаясь возможности попасть к врачу, сообщает "Салiдарнасць".
Для пациентов с температурой предусмотрен отдельный вход. Больных много, а место для ожидания перед кабинетом — одно. Поэтому люди и ждут на улице. Среднее время нахождения в очереди — около трех часов, рассказывают очевидцы.
Вчера было относительно тепло, но в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание. Как повлияет длительное ожидание на улице на состояние температурящих пациентов, можно только догадываться.
Накануне в сети появились фото из детской поликлиники Минска. Сюжет тот же: вызвать врача на дом сложно, педиатры не справляются. Поэтому перед кабинетом сидит огромная очередь.