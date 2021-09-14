закрыть
14 сентября 2021, вторник, 13:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Марьиной горке люди с температурой по три часа стоят в очереди в поликлинику

  • 14.09.2021, 12:30
  • 1,368
В Марьиной горке люди с температурой по три часа стоят в очереди в поликлинику
фото: gazetaby.com

Фотофакт.

В Марьиной горке (Минская область) люди с температурой вынуждены по несколько часов стоять на улице перед поликлиникой, дожидаясь возможности попасть к врачу, сообщает "Салiдарнасць".

Для пациентов с температурой предусмотрен отдельный вход. Больных много, а место для ожидания перед кабинетом — одно. Поэтому люди и ждут на улице. Среднее время нахождения в очереди — около трех часов, рассказывают очевидцы.

Вчера было относительно тепло, но в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание. Как повлияет длительное ожидание на улице на состояние температурящих пациентов, можно только догадываться.

Накануне в сети появились фото из детской поликлиники Минска. Сюжет тот же: вызвать врача на дом сложно, педиатры не справляются. Поэтому перед кабинетом сидит огромная очередь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман