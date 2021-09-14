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В Беларуси господствует высокая инфляция

  • 14.09.2021, 12:41
В Беларуси господствует высокая инфляция

Картина схожа с российской.

Статорганы РБ и РФ отчитались о темпах роста цен в августе. На этом фоне Банк России решил повысить ключевую ставку, пишет banki24.by.

Росстат и Белстат дали информацию о темпах роста потребительских цен на исходе лета. Согласно российской статистике инфляция в РФ с начала года составила 4,7%, хотя среднесрочный ориентир Банка России равен 4%.

Уже понятно, что в этом году россияне не уложатся в целевые показатели. Причина проста: для их достижения нужно снижение потребительских цен на 0,7 п.п. до конца года.

При нынешней ситуации на потребительском рынке стран СНГ такой сценарий с дефляцией сродни фантастике. Кстати, базовая инфляция в России, которая отражает динамику цен без учета сезонных скачков и госрегулирования, по сравнению с декабрем составила 5,2%. То есть свободные и не подверженные сезонным скачкам цены растут быстро.

Инфляционный фон в РФ сам по себе очень высок: в прошлом году на ту же дату базовая инфляция составила всего 2,4%. Инфляция в России по сравнению с августом 2020 года (скользящий год) составила 6,7% при базовой компоненте 7,1%.

Для сравнения: в прошлом году эти показатели равнялись 3,6% и 3,1% соответственно. Реагируя на возросшую инфляцию, российский Центробанк повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 6,75% годовых.

В ЦБ РФ отметили, что «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Перефразируем: в России путь ключевой ставки вниз пока закрыт, она в лучшем случае останется на прежнем уровне до конца года. Также обратите внимание на множественное число в выражении «дальнейших повышений».

Это значит, что в октябре—декабре ЦБ РФ допускает два повышения ключевой ставки как минимум на 25 б.п. В таком варианте новогодние праздники россияне встретят со ставкой 7,25%.

Ориентир по инфляции белорусского Нацбанка равен 5%. Но уже второй год подряд эта цель не достигается.

По сравнению с декабрем 2020-го потребительские цены в Беларуси выросли на 6,1% и впереди еще остались 4 месяца с исторически высокой инфляцией.

Базовая инфляция за 8 месяцев достигла 6,3%. Картина схожа с российской, где базовый индекс цен опережает сводный индекс.

Рост потребительских цен в годовом выражении в РБ составил 9,8%. Базовая компонента инфляции выше — 9,9% по состоянию на август 2021-го.

По прогнозу Евразийского банка развития годовая инфляция в Беларуси упадет ниже 9% в декабре. Однако по версии ЕАБР новые суровые санкции от Евросоюза и США способны сломать и этот сценарий.

Давать прогноз по ставке рефинансирования в РБ сегодня не имеет большого смысла. С лета 2020 года денежно-кредитная политика в стране существует в специфическом режиме.

Признаком стабилизации скорее можно рассматривать отмену ограничений на постоянно доступные операции выдачи ликвидности.

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