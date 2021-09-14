Открытие ученых доказывает наличие древней жизни на Марсе 14.09.2021, 12:44

Планета когда-то напоминала молодую Землю.

Ученые NASA стали на один шаг ближе к обнаружению доказательств существования инопланетной жизни на Марсе после сбора «ценных» образцов горных пород на дне древнего марсианского озера.

NASA подтвердило в пятницу, что марсоход Perseverance успешно собрал и хранил свой второй образец горной породы, менее чем через семь месяцев после приземления на Красную планету. Два образца горных пород, получившие название «Montdenier» и «Montagnac», были собраны в регионе Марса, который, как считается, когда-то был вулканически активным и был заполнен водой. Ученые убеждены в том, что условия были идеальными для микробов, чтобы процветать, об этом пишет Еxpress.

Кен Фарли из Калифорнийского технологического института и научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) сказал: «Похоже, что наши первые камни обнаруживают потенциально пригодную для жизни устойчивую среду. Это доказывает, что вода была там долгое время».

Две породы, возможно, были продуктом потоков лавы и содержат ряд многообещающих минералов, которые могут пролить больше света на древний климат Марса.

Ученые считают, что эта сухая как кость планета когда-то напоминала молодую Землю с горячей и влажной атмосферой и водоемами на поверхности.

Марсоход NASA Perseverance в настоящее время исследует кратер Джезеро шириной 28 миль (45 км), который был заполнен водой более трех миллиардов лет назад.

Однако ученые не уверены, как долго вода оставалась в кратере и достаточно ли этого времени для развития жизни.

Анализ вулканических минералов, хранящихся в собранных образцах, поможет лучше понять условия, существовавшие в Джезеро миллиарды лет назад.

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