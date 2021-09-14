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Коренные жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну

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  • 14.09.2021, 12:54
Коренные жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну

Всем городам также предложено присвоить маорийские названия.

Лидеры Партии маори начали сбор подписей под петицией с требованием сменить название Новой Зеландии на полинезийское "Аотеароа" и всем городам присвоить маорийские названия к 2026 году, сообщает радио RNZ.

Сопредседатели политической организации коренных жителей страны Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер считают, что оригинальные наименования искажаются, не принимаются и игнорируются.

"Уже в прошлом язык маори получил статус первого и официального языка в этой стране. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа", — приводит радио RNZ слова Ваитити.

По словам Нгаревы-Пакер, колониальное образование и смена названий мест на английские в начале ХХ века привели к тому, что способность предков нынешних коренных жителей Новой Зеландии владеть родным языком снизилась с 90% в 1910 году до 23% в 1950 году.

"Всего за 40 лет колонизаторы смогли успешно отобрать у нас язык. И мы все еще ощущаем влияние этого сегодня", — подчеркнула сопредседатель партии.

Маори составляют около 15 процентов населения, но только три процента жителей владеют этим языком.

Премьер-министр Джасинда Ардерн выступила против переименования.

"У нас нет планов официально сменить название Новой Зеландии. Но в то же время, я бы сказала, мне нравится, как люди перекрестно используют разные названия местностей. И думаю, эта практика будет расширяться", — отметила глава новозеландского правительства.

По ее словам, маорийский язык признан официальным наряду с английским, коренные названия мест будут использоваться "взаимозаменяемо" и в будущем.

Маорийское название "Аотеароа" означает "Длинное белое облако", которое увидели над островами Новой Зеландии предки маори, переплыв около восьми столетий назад через океан на восьми больших лодках-каноэ.

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