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СБУ нашла операторов беспилотника, который шпионил за военными объектами в Украине

  • 14.09.2021, 13:21
  • 2,252
СБУ нашла операторов беспилотника, который шпионил за военными объектами в Украине

Установлены также места, где дрон садился и взлетал.

В Харьковской области Украины в течение нескольких дней СБУ совместно с антитеррористическим центром Харьковской области разыскивала беспилотник, который замечали над различными стратегическими и военными объектами региона, преимущественно в пограничной с Россией зоне. О деталях операции рассказали в УСБ Украины в Харьковской области на странице в Facebook.

«СБУ нашла беспилотник, который летал над Харьковской областью после Дня независимости», – сообщили в учреждении.

О том, что БПЛА заметили над областью вблизи границы в СБУ сообщили 11 сентября.

Сразу после получения информации спецслужба совместно с пограничниками и Нацполицией начали искать сам БПЛА, а также места, где он садится и взлетает. Главной целью был поиск лиц, руководивших беспилотником.

Совместными усилиями силовиков было обнаружено, что беспилотником руководят двое украинских граждан. Сейчас устанавливается информация о том, причастны ли они к работе на иностранные спецслужбы.

По данным харьковского подразделения СБУ, беспилотник и его операторов удалось найти благодаря информации неравнодушных граждан, которые присылали данные о перемещении и запусках БПЛА. В учреждении ранее обратились к жителям региона с призывом обращать внимание на лиц и средства фото-, видеофиксации, которые интересуются объектами инфраструктуры, военными объектами и органами власти, и сообщать о таких случаях по телефонам СБУ или Национальной полиции.

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