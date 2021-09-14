«Вы просто трус»: белорус «размазал» главу Минздрава Пиневича 3 14.09.2021, 13:33

3,668

Фото: ТАСС

Крик души человека, наблюдающего за ковидной катастрофой в Беларуси.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал крик души белоруса, наблюдающего, как уже многие месяцы разворачивается ковидная катастрофа в нашей стране:

«Городской клинический кожно-венерологический диспансер (КВД) и частично 1-я Городская клиническая снова больница (ГКБ) перепрофилируются под COVID в ближайшее дни. Просто напомню: в стационар попадают люди не просто с диагнозом COVID, а только при его тяжелом течении.

Знаете, все уже сбились со счета сколько раз дополнительно разворачивали на борьбу с COVID 1 ГКБ и КВД, наверное это уже 3 их заход в эту «реку».

Да, министр здравоохранения прогнозировал рост COVID-19 еще в начале сентября. Но он же уверяет нас, что это ничего страшного, заявляет, что вакцин привезли много, сотни тысяч доз, осталось только убедить людей прививаться.

А Наталья Кочанова уверено заявила в августе, что был выбран правильный путь борьбы с COVID, который себя полностью оправдал.

И на фоне этих речей, читать, что Дания первой в ЕС снимает ВСЕ карантинные ограничения — это просто сюрреализм. Они только сейчас начинают снимать то, что у нас даже не вводилось!

Вот кто нибудь понял вообще, что такое белорусский путь борьбы с COVID?

Давайте я расскажу тезисно:

Отрицание болезни, презрение к заболевшим, танцы на могилах умерших, проведение массовых мероприятий с загоном туда людей силой, плевки на медиков, которые боролись с COVID, оскорбление волонтеров, победные реляции, скрытые смертность и заболеваемость, затыкание ртов врачей, говорящих о проблеме, увольнение медиков, создание рассадников COVID в тюрьмах, запрет на ввоз иностранных вакцин, паралич системы здравоохранения, катастрофический отток врачей из

страны, смертность по расписанию.

Единственное, что сделано для борьбы с COVID в нашей стране — запрет на ВЫЕЗД из страны (НЕ ОТДАДИМ СУПОСТАТАМ РОДНУЮ КОРОНУ!) и приказ: носите маски в общественном месте, но мало того, что поздно, так еще и чиновники его не соблюдают почти никогда (видимо, подражая одному усатому целителю, который рвался лечить COVID трактором и баней).

Уровень вакцинации — мизерный по сравнению со всем миром! Дистанционное образование? Зачем? Давайте турникеты в школах поставим, покучнее постойте! И концерты, обязательно концерты! А еще девушек молоденьких в купальниках хочется посмотреть! И нагнать толпу побегать! Пир во время чумы? Нет это пир во время безумия…

Заболеваемость растет, перепрофилируют больницы, а пир продолжается! Танцы, мы хотим танцевать! Давайте отмечать день города, бегать полумарафоны, проводить славянские базары. Самое время ведь — пандемия, дельта, коронавирус!

Я не пытаюсь достучаться до власти, я просто хочу спросить человека сидящего в кресле министра здравоохранения нашей многострадальной Родины:

— Как Вы докатились до такого? Как Вы можете лгать день за днем? Как Вам хватает совести плевать на здоровье своих граждан? Господи, да как Вы спите после такого? Как Вы смотрите людям в глаза? Что Вы говорите своим дочерям и жене?

Вы, Дмитрий Леонидович (Пиневич — ред.), обязаны сохранять здоровье людей! Как Вы можете смотреть без боли и стыда на дело ваших рук? На Вашей совести жизни тысяч людей, смерти от COVID растут, пока Вы бездействуете, дрожа за свое кресло. И не по 10 в день! Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в правдивость официальных данных и в эффективность «национального» пути борьбы с COVID-19.

Вы представляете, может статься так, что, на руках преступников Карпенкова, Балабы и Караева крови меньше чем на Ваших! Каково это — не смочь отмыть свое министерское резюме от тысяч смертей?

А знаете, я хочу задать Вам вопрос: как Вы спите после этого? Этот вопрос даст хотя бы примерный ответ на то, подлец Вы или просто трус.

Я желаю Вам, Дмитрий Леонидович, здоровья и долголетия, ведь еще теплится надежда на то, что Вы сможете осознать сделанное и искренне исповедоваться в этом тюремному священнику. Не уверен, что Беларусь Вас простит, но может хотя бы Вам полегчает».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».