На раскопках в Турции нашли необычные инструменты 4 14.09.2021, 13:55

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Команда археологов нашла инструменты во время раскопок остатков жилищ.

Археологи обнаружили железный топор и длинный тонкий нож византийской эпохи в древнем городе Ассос на северо-западе Турции, пишет «Новое время».

Команда нашла инструменты во время раскопок остатков жилищ, которые содержали многочисленные предметы повседневного использования, такие как керамика.

Профессор Нуреттин Арслан из факультета науки и литературы университета Чанаккале, руководитель раскопок в Ассосе, сказал, что археологи работают над византийским периодом, эпохой последнего поселения в этом городе.

Ученые нашли множество керамических изделий византийского периода. Рядом с посудой были инструменты и материалы, которые использовались в тот период для сверления, резки и подобных занятий.

«Один из железных предметов, который мы нашли, — это большой железный нож, который, по нашему мнению, фактически является мачете. Он был найден в византийских сооружениях, которые мы называем гимназией (тренировочная площадка для спортсменов). Второй — артефакт типа топора, который, предположительно, использовался специально для формовки и рубки дерева. Оба инструмента очень важны с точки зрения сохранения формы, несмотря на долгие годы, проведенные под землей», — рассказал руководитель раскопок профессор Нуреттин Арслан.

Топор и мачете в основном целы, но без органических частей, таких как рукоятки. Они отличаются от других предметов, извлеченных из византийских слоев, поскольку обычно это бывает керамика во фрагментах.

Интересно, что одним из артефактов, ранее обнаруженных в Ассосе, был терракотовый гриль, Арслан добавил: «Гриль — один из самых простых способов приготовления мяса даже сегодня. Мы видим, что и в те времена люди готовили мясо на мангале или гриле».

Основанный на холме с видом на Эгейское море колонистами с острова Лесбос около 1000 г. до н.э., Ассос имел единственную хорошую естественную гавань в 50 милях, поэтому торговля имела решающее значение в течение тысяч лет. Он был постоянно заселен с момента основания. Современная деревня называется Бехрамкале, но это место в просторечии до сих пор называют Ассос.

Самым известным его жителем был Аристотель, который основал здесь свою первую философскую школу в 348 г. до н.э. после того, как покинул Афины и Академию после смерти Платона. Он прожил там три года, был ценным советником царя Гермия и вскоре стал его зятем, когда он женился на дочери царя Пифии.

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