Медики рассказали, кто из людей нуждается в бустерной дозе вакцины от коронавируса 14.09.2021, 14:41

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Выводами поделилась международная группа экспертов.

Сейчас уже некоторые страны мира начали прививать население третьей дозой вакцины от COVID-19. Однако, никакие данные до сих пор не подтверждают, что в этом есть необходимость.

Как пишет The New York Times, эксперты утверждают, что бустерные дозы могут быть полезными для некоторых людей со слабым иммунитетом, но они все еще не нужны для населения в целом, поскольку миллиарды людей во всем мире остаются вообще непривитыми от коронавируса.

К такому выводу пришла международная группа ученых. Часть из них представляют американскую Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Среди 18 авторов есть Филипп Краузе и Марион Грубер, которые ранее объявили, что оставят FDA частично из-за того, что не соглашаются со стремлением администрации президента США Джо Байдена применить бустерную дозу вакцины до того, как свои выводы по этому поводу сделают ученые.

"Ограниченный запас COVID-вакцин спасет больше всего жизней, если они станут доступными для людей, которые имеют значительный риск серьезных заболеваний и еще не получили ни одной вакцины", – отметили ученые.

Отметим, бустерная доза - это третья прививка препаратом от коронавируса, которое проводят минимум через 5-6 месяцев после завершения иммунизации, то есть второй дозы вакцины.

Снижение эффективности вакцин и нужность третьей дозы объясняют появление мутированных версий коронавируса, особенно повлиял на эффективность препаратов штамм Дельта.

Поэтому об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин.

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