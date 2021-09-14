«Рабочие Молодечно, наверное, будут первыми, кто остановит работу своих предприятий» 4 14.09.2021, 16:24

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иллюстрационное фото

Пружина уже сжата на максимум.

Рабочий из Молодечно рассказал телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом» о настроениях работников городских предприятий:

— Хочу рассказать всем читателям вашего канала о том, что происходит на следующих предприятиях: ЗАО «Молодечномебель», ООО «Белхол», ООО «ЭКОМ», ОАО «Забудова-Строй», ЗАО «Струм», ОАО «Конфа» ОАО ЭНЭФ, ООО «Амазон-Колорит», ООО «Велес-Мит», «Водоканале», «Коммунальнике» и других. На одних предприятиях работают мои родственники, на других друзья, одноклассники и друзья друзей. На одном из предприятий работаю я сам.

В последнее время телеграмм каналами расшаривается тема всеобщей забастовки. Так вот: рабочие Молодечно, наверное, будут первыми, кто остановит работу своих предприятий (которые еще остались). Это не укор Минску, Солигорску и другим городам.

В нашем городе среди рабочих пружина «давай троху пацерпiм» уже сжата на максимум. Голодным терпение не нужно. А голодать скоро придется. На предприятиях начали массово срезать все «плюшки» (премии, доплаты, материальную помощь и т.п.). Виноват, не виноват, а денег нет ни для кого. Всплеск ковида на заводах, тщательно скрывается директорами и врачами поликлиник. Ковидный «привет» директору «Белхола» Шумило и главврачу Молодечненской ЦРБ Колядич. Практически все рабочие сейчас готовы выключить станки, остановить работу и выйти на улицы города, чтобы хоть как-то изменить страну. Но, это нужно делать всей Беларусью, всем вместе.

У многих из наших рабочих родственники работают в Молодечненском РОВД. И там обстановка такая, что, большое количество сотрудников досиживает до конца контрактов. И никто из них не пойдет против своих близких, если они выйдут на улицу.

Я вкратце попытался обрисовать вам ситуацию на наших предприятиях. Хочу, чтобы и остальной рабочий класс нашей страны услышал голос рабочих с Молодечно.

Жыве Беларусь!

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