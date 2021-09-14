Кремлевский трепанг 1 Telegram-канал «СерпомПо»

14.09.2021, 14:50

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Любопытный случай, раскрывающий устройство власти в России.

Не помогла чудо-вакцина «Спутник V» Путину, не обеспечила ему ритмичной работы офф-лайн, приходится уходить на самоизоляцию. Снова – позорное погружение в бункер.

Любопытный случай, раскрывающий устройство Кремля. Еще вчера пресс-Песков уверял, что слова Путина о возможной самоизоляции не более чем образное выражение. И вот сегодня – «образ» стал бункерной реальностью.

То есть уровень компетентности пресс-Пескова таков, что он не знает даже путинского расписания на завтра.

Это не пресс-секретарь в нормальном смысле слова, это – болтун, задача которого создавать имитацию открытости обнуленного руководителя. Иногда, конечно, делать согласованные заявления, вести редкие пресс-конференции. Но это, собственно, все. Остальное – импровизация на заданные темы, а вовсе не «мнение Кремля».

Слушать пресс-Пескова, конечно, за неимением лучшего, нужно. Но все же всегда надо помнить сегодняшний казус с пресс-трепангом, не знающим распорядка дня шефа на завтра.

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