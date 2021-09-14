Лукашенко повис над пропастью

Лукашенко повис над пропастью5
- 14.09.2021, 14:55
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Можно сколько угодно натягивать вожжи, но это уже не поможет.
Старший аналитик «Центра новых идей» Павел Мацукевич в комментарии udf отметил, что Лукашенко вряд ли получил какие-то «бонусы» от своего последнего визита в Кремль и переговоров с Путным:
— От этих «бонусов» разит мышеловкой, а белорусские власти уже не в том положении, чтобы уйти из нее без потерь, прихватив сыр. Белорусский конь над пропастью, и можно сколько угодно натягивать вожжи, но это не поможет.