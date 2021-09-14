Ученые выяснили, как зрительный контакт делает беседу более увлекательной 3 14.09.2021, 15:10

1,232

Оказалось, для поддержания интересного для обоих собеседников диалога вовсе необязательно постоянно смотреть друг другу в глаза.

Когда два человека разговаривают, зрительный контакт между ними сигнализирует о том, что общее внимание находится на высоком уровне. В этот момент их зрачки расширяются синхронно друг другу. Но по мере сохранения зрительного контакта эта синхронность постепенно снижается. Ранее считалось, что синхронизация размера зрачков возникает в результате зрительного контакта, пишет Naked science.

Однако ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) показали, что все не так просто. Результаты исследования они опубликовали в журнале PNAS, а провели его при помощи нескольких пар студентов колледжа.

Те надевали специальные очки, которые помогали авторам работы следить за движениями их зрачков, садились друг напротив друга и беседовали в течение 10 минут. Разговор фиксировался на аудио- и видеоносители. Участники при этом могли говорить о чем угодно.

После того как диалог состоялся, их просили разойтись по разным комнатам и посмотреть видеозапись разговора. Затем добровольцы должны были честно оценить, насколько они были вовлечены в беседу. Сами исследователи изучили динамику уменьшения и увеличения зрачков испытуемых во время разговора.

Выяснилось, что участники вступали в зрительный контакт, когда синхронность зрачков находилась на пике возможных значений. После этого она резко снижалась и восстанавливалась лишь после разрыва зрительного контакта.

Таким образом, для увлекательной беседы, как показало исследование, вовсе необязательно непрерывно смотреть на собеседника, но делать это нужно с определенной периодичностью. Разрыв зрительного контакта помогает сделать разговор более «свежим», вдохнуть в него новую струю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».