Президент Чехии Милош Земан попал в военный госпиталь 3 14.09.2021, 15:24

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Милош Земан

Пресс-служба политика не сообщила СМИ, в чем дело.

Президент Чехии Милош Земан был доставлен в военный госпиталь в Праге вчера, 13 сентября 2021 года, поздно вечером. Об этом сообщает «Чешское радио».

Пресс-служба госпиталя подтвердила факт госпитализации Земана, но не сообщила СМИ, какое время президент Чехии проведет в больнице.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек не ответил на запрос журналистов.

76-летний Земан страдает нейропатией ног, из-за чего с начала 2021 года передвигается в инвалидной коляске. Ранее у президента Чехии диагностировали диабет и низкое давление.

Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма «завершенным делом» и предложив «решить вопрос» с помощью выплат компенсаций Украине.

17 апреля 2021 года Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

Bellingcat опубликовал расследование о том, как агенты ГРУ РФ могли организовать подрыв складов в Врбетице.

25 апреля Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а «доказательств их вины нет».

В июне сенат Чехии рассматривал вопрос об отстранении Земана от должности президента, но конституционная комиссия не нашла для этого оснований.

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