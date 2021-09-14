В Беларуси мошенники запустили рассылку от имени «Евроопта» 14.09.2021, 15:53

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Победителю обещают купоны на еду и денежный приз.

«Евроопт» сообщает, что мошенники запустили рассылку от имени торговой сети с предложением пройти опрос и принять участие в розыгрыше призов. Победителям обещают денежный приз, в некоторых случаях — до 1000 рублей.

«От имени „Евроопта“ в сети Интернет действуют мошенники. Неизвестные рассылают сообщения в мессенджерах и предлагают пройти опрос, за который пользователь якобы получит денежную сумму либо купон на продукты», — сообщает торговая сеть и добавляет, что подобные акции не проводит.

При этом в «Евроопте» советуют не переходить по подобным ссылкам, а также сообщить торговой сети, если получили такое уведомление.

В компании hoster.by подтвердили, что от имени «Евроопта» кто-то устроил фишинговую рассылку. «Будьте осторожны и смотрите внимательно на адресную строку, — уточняют в hoster.by. — Примечательно, что нагрузка на сайт реального „Евроопта“ тоже растет».

Фишинг предполагает создание поддельных сайтов, куда люди вводят карточные данные, а мошенники потом списывают деньги со счетов.

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