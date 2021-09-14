Что не так с запуском «Северного потока-2» 14.09.2021, 16:00

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Планы Кремля на «блицкриг» останутся нереализованными.

Российский монополист «Газпром» не сможет запустить газопровод «Северный поток-2» 1 октября. Советник главы правления украинского «Нафтогаза» Елена Зеркаль объяснила, почему планы Кремля на «блицкриг» останутся нереализованными.

«Только что анонсированная достройка «Северного потока-2» сопровождалась громкими заявлениями «Газпрома» о планах начать его эксплуатацию уже с октября по первой нитке, а с декабря – уже по обеим. Это версия, которая очень нравится российским власть имущим, и раскручивается в СМИ, далека от реальности», - пишет Зеркаль в «Фейсбуке».

Хоть «Газпром» и продолжает делать вид, что европейские правила его не касаются, несмотря на решение немецкого регулятора и суда, запуск «Северного потока-2» невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной системы.

11 июня Nord Stream 2 AG на запрос немецкого регулятора BNetzA подала документы на сертификацию компании в качестве независимого оператора в предварительном порядке, а только 13 сентября в BNetzA заявили о том, что заявка на сертификацию завершена, то есть, все необходимые для рассмотрения документы предоставлены.

Начиная с 8 сентября, у BNetzA есть четыре месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета - до 8 января 2022 года. Далее немецкий регулятор передаст его Еврокомиссии, согласно измененной Директивы о газе. У Еврокомиссии есть два месяца для своего заключения и еще дополнительные два месяца в случае необходимости.

Все это время газопровод на коммерческой основе работать не сможет, поскольку начало работы без разрешений будет санкционированным.

Кроме того, «Северный поток-2» должен пройти внутреннюю проверку на предварительное введение в эксплуатацию. Продолжительность этапа - до трех месяцев.

Ранее росСМИ сообщали о том, что Россия сможет запустить в трубу незначительные объемы газа, якобы для проверки технической исправности. Однако до момента физического запуска газа по трубе, эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора.

Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать газопровод и вовлечена ли данная компания в процессу предварительной проверки. Продолжительность этапа - от одного месяца до одного года.

«Как ни крути кубик, а заявления о полноценном запуске проекта до 1 октября несколько переоценены», - резюмирует Зеркаль.

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