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Экономист: Белорусские банки будут думать о выживании

  • 14.09.2021, 16:06
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Экономист: Белорусские банки будут думать о выживании

Расчеты через них также становятся проблемными.

Западные банки закрыли счета в валюте «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка». Об этом сообщила «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники, пишет сайт телеканала «Белсат».

Согласно изданию, в «Белагропромбанке» возможность валютных транзакций остается только через мелкие белорусские банки, а также российский «ТКБ Банк», который согласно местному изданию «Форбс» занимает 87 место в рейтинге надежности российских банков. А еще пару лет назад валютные операции можно было совершать через целый ряд европейских, российских и американских корреспондентов.

Аналогичная ситуация сложилась в «Беларусбанке» и «Белинвестбанке». В «Беларусбанке» переводы в евро еще возможны через европейский дочерний филиал «ВТБ Банка».

Каковы последствия этого

Как отметил экономист Дмитрий Крук, в современном мире банк без корреспондентских счетов в долларах и евро в любом из банков США и еврозоны считается неполноценным, и это влечет последствия. Например, учреждения может потерять комиссионные доходы от организации международных расчетов.

«От таких банков-“импотентов” клиенты по логике должны уходить к конкурентам (если свободны в выборе, государственные организации, например, не могут), так как расчеты через такие банки станут дороже и медленнее, с дополнительными рисками», – полагает экономист.

В целом, по мнению Дмитрия Крука, банк, который не может проводить международные расчеты, «будет жить во вчерашнем дне, думать не о развитии, а о выживании».

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