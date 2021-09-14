Что известно о новом главе католической церкви Беларуси 14.09.2021, 16:22

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Иосиф Станевский

Фото: catholic.by

Самые интересные факты об Иосифе Станевском.

Сегодня Ватикан объявил о назначении новым архиепископом Минско-Могилевской архиепархии и главой Римско-католической церкви в Беларуси Иосифа Станевского. Сайт zerkalo.io собрал самые интересные факты о человеке, который возглавит архидиоцез с почти 700 тысячами прихожан.

Родился в деревне под Гродно, учился в Польше

Иосифу Станевскому 52 года, он родился в деревне Заневичи, что находится примерно в 30 километрах на юг от Гродно (интересно, что в этой же деревне родился еще один известный католический священник — Ежи Стецкевич, возглавлявший крупный приход в Калининграде). В возрасте 21 года стал одним из первых семинаристов только что основанной Гродненской семинарии. Закончил обучение в 1994 г., после чего направился служить священником в Волковыск.

В 1996 году Станевский начал обучение в Люблинском католическом университете, где получил степень магистра католического права. После обучения в 1999 году сам стал преподавать — в той самой Гродненской семинарии. В 2005 году клирик и вовсе возглавил свою альма-матер. Философию Станевского-преподавателя хорошо отражает обращение к студентам перед сессией в 2018 году.

«В семинарии я сопутствовал клирикам, да и сам сдал 18 сессий. Хорошо знаю об этом горячем времени: мало сна, много кофе, нервы на пределе, время куда-то все время бежит. <…> Чтобы быть хорошим хирургом, учителем, экономистом или духовным лицом, нужна мотивация и готовность к возрастанию в „благах“. Основной враг на этом пути — „халява“. Всегда помните, для чего вы поступили, и не сворачивайте», — говорил епископ Станевский. — «Помните и о призвании. Молимся ли мы о распознании своей жизненной дороги? Родители советуют, просят и помогают, но жить и реализовываться — нам самим. Призываю вас к личной молитве <…>, чтобы иметь мотивацию добывать знания, чтобы после пользоваться ими ради спасения, мира и благосостояния народа».

В 2013 году Ватикан назначил Станевского вспомогательным епископом Гродненской епархии. Затем он дважды избирался генеральным секретарем Конференции католических епископов Беларуси.

Во время своей службы в Гродно Станевский особое внимание уделял молодежи. Он вел на сайте catholic.by собственный блог, большая часть материалов которого была адресована как раз молодым католикам.

Во время событий августа 2020 г. молился о разрешении кризиса

В разгар политического кризиса Станевский провел ряд служб, на которых верующие молились о разрешении ситуации в Беларуси. Так, в главном гродненском костеле 9 сентября прошла специальная служба, на которой молились о решении общественно-политического кризиса в Беларуси и возвращении домой митрополита Тадеуша Кондрусевича, которого 31 августа пограничники не пустили в страну.

Торжественную мессу Станевский отправлял с гродненским епископом Александром Кашкевичем, присутствовали также более 10 священников из разных приходов. На службу пригласили и православных священников, прибыли двое: отец Георгий Рой и диакон Дмитрий Павлюкевич.

Иосиф Станевский тогда порассуждал о роли ангелов и архангелов, добра и зла.

«История показывает, что те, кто мечтал создать Небо на земле без Бога, создают ад. Мы должны все время учиться мудро и по-божески выбирать, уметь отличить добро от зла, правду от лжи. Это непростое задание. Мы живем в мире, где замечаем смешение понятий и ценностей», — размышлял епископ. В своей речи он много упоминал и цитировал митрополита Тадеуша Кондрусевича, про которого сказал, что тот теперь находится в изгнании.

«Необходимо признать грех, личный и коллективный, и покаяться с целью перемены нашей жизни. Вместо лжи должна воцариться правда, вместо зла — добро, вместо ненависти — любовь, вместо осуждения — прощение, вместо пагубных разделений — единство», — повторил священник слова митрополита Кондрусевича.

В своем блоге на сайте catholic.by в это время Станевский цитировал фразу святого Павла «Побеждайте зло добром», отсылая к истории польского ксендза Ежи Попелушко, убитого милицией в Польше в 1980-е.

Выступал за скорейшее возвращение Кондрусевича и встречал его на границе

Напомним, что Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином Беларуси, в конце лета не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Ранее он не поздравил Александра Лукашенко с так называемой победой на выборах, призвал власть и протестующих сесть за стол переговоров и остановить насилие, а вскоре фактически обвинил власти в «пролитой крови, тысячах задержанных и жестоко избитых мирных жителей».

Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Александр Лукашенко заявил, что он попал в общий список невъездных Беларуси и России. По его словам, глава белорусских католиков получил определенные задачи в Польше. В Госпогранкомитете ситуацию комментировать отказались.

В ответ на это было опубликовано заявление Конференции католических епископов, генеральным секретарем которой был как раз Станевский. «Конференция католических епископов в Беларуси выражает надежду на то, что отказ архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во въезде в Республику Беларусь является лишь досадным недоразумением, которое в самом скором времени будет разрешено, а также что подобные инциденты не будут иметь места в будущем», — говорилось в заявлении за подписью Станевского и Гродненского епископа Кашкевича.

История с Кондрусевичам тянулась практически до конца 2020-го года — в частности, МВД успело признать его паспорт недействительным. Лишь перед католическим Рождеством епископа все-таки пропустили на родину. В Польше до границы его вез местный священник, а на границе на машине встречал Станевский, который и сопроводил архиепископа в Беларусь.

Переводит стихи и прекрасно поет

Известно, что одни из главных хобби Станевского — музыка и поэзия. Издание katolik.life рассказывало историю появления видеозаписи с исполнением епископом песни, посвященной матери.

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