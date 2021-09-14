Астронавт сделал удивительный снимок Земли с необычного ракурса 14.09.2021, 16:28

Фото: ESA/NASA-T. Pesquet

С борта МКС ему удалось сфотографировать ночную сторону нашей планеты.

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке сделал с орбиты снимок, на котором видны оранжевая и зеленая полоса, которые окружают планету, пишет «Новое время».

С борта Международной космической станции (МКС) ему удалось сфотографировать ночную сторону Земли, окутанную светящейся атмосферой на фоне сверкающих звезд.

«Несколько ночных снимков с Купола МКС: иногда звездные огни борются с огнями города, чтобы узнать, кто самый яркий и красивый. Мне просто повезло быть их судьей», — написал Песке.

Яркая атмосфера, о которой Песке не упоминал, также поражает. Это называется ночным свечением, и оно создается естественными процессами.

Фото: ESA/NASA-T. Pesquet

Небо Земли никогда не бывает полностью темным, даже ночью, и даже после того, как вы извлечете световое загрязнение, звездный свет и рассеянный солнечный свет. Молекулы в атмосфере постоянно подвергаются различным процессам, из-за чего они слабо светятся в диапазоне видимых длин волн.

Ночное свечение возникает, когда молекулы и частицы, разрушенные в течение дня солнечным излучением (процесс, называемый фотоионизацией), рекомбинируют, высвобождая свою избыточную энергию в виде фотонов. На Земле это происходит послойно — сине-зеленый слой на внешнем крае состоит из кислорода и азота.

Красно-золотой слой называется слоем натрия. Здесь метеоры распадаются, выделяя натрий в атмосферу. Затем фотоионизация и рекомбинация атомов натрия дают характерное золотое свечение.

Это свечение довольно тонкое, как и свет звезд на заднем плане; Для того, чтобы сделать такие фотографии, потребуется немало терпения.

«Я упустил больше, чем мне положено», — объяснил Песке.

«Вам нужно большое время срабатывания затвора (затвор должен оставаться открытым, чтобы принимать как можно больше света, поскольку сцена очень темная), поэтому вы, как фотограф, должны не только оставаться максимально неподвижными, держа камеру, но и космическая станция движется так быстро, что в любом случае будет какое-то движение … тонкости космической фотографии!», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».