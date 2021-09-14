Суд в Чехии арестовал участника оккупации Крыма 3 14.09.2021, 16:38

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Александр Франчетти

Украина настаивает на его выдаче.

Суд в Чехии арестовал россиянина Александра Франчетти, который участвовал в оккупации Крыма. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Сам Франчетти отвергает обвинения и утверждает, что это «шаг к фашизму». Защита россиянина собирается обжаловать решение.

Офис генпрокурора Украины еще в августе 2020 года обратился в Министерство юстиции Чехии с запросом о выдаче Франчетти, а после его задержания подтвердил его актуальность. Россиянина разыскивают для привлечения к уголовной ответственности за участие в вооруженных формированиях Самооборона Крыма и Северный ветер (ст. 260 УК Украины).

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