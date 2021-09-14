Лукашенко признал, что он и его сторонники — это меньшинство 1 Валерий Карбалевич

14.09.2021, 16:50

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Валерий Карбалевич

Девальвация государственных наград.

Лукашенко снова раздавал награды. На этот раз фамилии орденоносцев не скрывали. Но сегодняшнее событие очень ярко показало, как девальвировались сегодня в Беларуси государственные награды. Лукашенко не скрывал, что награждаются люди не за талант или успехи в работе, а за политическую лояльность. «Для артистов, журналистов, других творческих профессий, художников, скульпторов год был непростой, - заявил он. - Они были на виду, а те, кто не был на виду, стали видимыми благодаря тому, что целый шквал нападений обрушился на них. Выдержали».

То есть они ничем не отметились, но награждаются за то, что выдержали давление общества и поддержали существующий режим. Как, например, Ольга Нефедова, назначенная руководителем Купаловского театра после ухода оттуда большинства артистов или Руслан Алехно, который снялся в клипе «Любимую не отдают». Говоря о последнем Лукашенко признал: «таких, как Руслан, к сожалению, немного» Это очень важное признание.

То есть награды раздают узкой группе своих. Тех, кто не поддержал его, Лукашенко назвал «предателями». Таким образом, власть, опирающаяся на меньшинство (что признал Лукашенко), от имени меньшинства, раздает награды этой меньшинства. Это просто классическая иллюстрация, как государство сократилось, редуцировалась до режима. Остается вопрос, почему награды все еще называются”государственными"?

Валерий Карбалевич, Telegram

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