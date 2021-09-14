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Шанс все изменить

  • Telegram-канал «Баста!»
  • 14.09.2021, 17:03
  • 1,152
Шанс все изменить

Мы и так слишком долго ждали.

Хороший отдых поможет нам работать гораздо продуктивнее. Будьте наконец добры к себе и позвольте своему организму восполнить силы. Самое время послать ко всем чертям лукашенковских холуев и остаться всей страной дома. Они конкретно достали со своим хамством, диктатурой и мизерными зарплатами. За эти средства с каждым днем все сложнее жить.

Мы и так слишком долго ждали, ситуация не меняется, а только ухудшается. И огромный шанс все изменить — забастовка. Пора нам поменять слово «желание» на «действие». Шаг за шагом, мы в корне изменим ход событий в нашей стране и начнем улучшать положение . Начать — самый большой шаг, дальше все пойдет как по маслу. Уверен, поддержки будет более чем достаточно, ведь от действий прихлебателей устал абсолютно каждый. Пора запастись всем необходимым и максимально подготовиться к тому, чтобы остаться дома. Этот метод обязательно приведет нас к победе.

Стачке быть!

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