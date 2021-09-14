Лже-дилеры: как белорусу не «влететь» при покупке авто в комиссионках 1 14.09.2021, 17:22

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Важно следить за нюансами.

А вы знали, что при покупке дорогостоящего авто или мотоцикла в комиссионке вы можете лишиться части денег, если по каким-то причинам товар придется вернуть и потребовать средства назад? И почему посредники очень настойчивы в просьбах и убедительны в аргументах, если указанная сумма сделки превышает 14 500 рублей? Об этом в материале onliner.by.

Все дело в подпункте 1.1 пункта 1 Указа от 16.10.2014 №493 «О развитии безналичных расчетов». В нем указано, что при продаже товара за наличные средства установлен предел в размере 14 500 рублей. Если он превышен, расчет должен вестись в безналичной форме. Лже-дилерам такой формат невыгоден, поэтому при оформлении через счет-справку они всеми правдами и неправдами убеждают покупателя указать сумму ниже этого предела. Мол, и вам удобно — не нужно «светить» большие суммы, указывать потом источники доходов и т. д. Многие соглашаются.

При этом не все клиенты автохаусов понимают, что в случае необходимости возврата товара через суд (авто может оказаться в угоне, в залоге или просто ненадлежащего качества) в иске будет фигурировать именно та сумма, которая указана в счете-справке. Частью 3 статьи 13.13 КоАП РБ установлено, что прием юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг платежей наличными денежными средствами от физического лица в размере, превышающем предельный размер платежа наличными денежными средствами, установленный законодательными актами, влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере до ста базовых величин, а на юридическое лицо — до двухсот базовых величин.

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