«Борщеварка» не поедет в Грузию после огласки в СМИ 17 14.09.2021, 18:12

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Преступница Ермошина намеревалась попасть в страну под видом наблюдателя за выборами.

В Центризбиркоме Беларуси опровергли информацию об участии Лидии Ермошиной в наблюдении за выборами в Грузии.

«На самом деле, наблюдателями на эти муниципальные выборы едут два сотрудника аппарата комиссии. Информация недостоверная, она не соответствует действительности. Лидия Михайловна никуда не едет и даже не планировала», — цитирует «Интерфакс» заявление ЦИК.

Однако грузинская сторона утверждает, что в списке наблюдателей была только ее фамилия.

В связи с изначальной информацией об участии Ермошиной в кампании наблюдения, представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» обратились в Центризбирком Грузии и призвали пересмотреть принятое решение и тем самым оказать поддержку народу Беларуси, который стремится к демократическим преобразованиям, пишет правозащитный центр «Вясна».

«Мы, представители кампании «Правозащитники за свободные выборы», были крайне удивлены и разочарованы решением Центральной избирательной комиссии Грузии пригласить в качестве международных наблюдателей членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, и в частности, ее председателя Лидию Ермошину», – сказано в заявлении.

Представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» напомнили, что начиная с 1996 года все выборы, проводившиеся в Беларуси, были признаны ОБСЕ не соответствующими международным обязательствам нашей страны в области честных и свободных выборов.

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