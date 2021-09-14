закрыть
14 сентября 2021, вторник, 19:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Борщеварка» не поедет в Грузию после огласки в СМИ

17
  • 14.09.2021, 18:12
  • 16,514
«Борщеварка» не поедет в Грузию после огласки в СМИ

Преступница Ермошина намеревалась попасть в страну под видом наблюдателя за выборами.

В Центризбиркоме Беларуси опровергли информацию об участии Лидии Ермошиной в наблюдении за выборами в Грузии.

«На самом деле, наблюдателями на эти муниципальные выборы едут два сотрудника аппарата комиссии. Информация недостоверная, она не соответствует действительности. Лидия Михайловна никуда не едет и даже не планировала», — цитирует «Интерфакс» заявление ЦИК.

Однако грузинская сторона утверждает, что в списке наблюдателей была только ее фамилия.

В связи с изначальной информацией об участии Ермошиной в кампании наблюдения, представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» обратились в Центризбирком Грузии и призвали пересмотреть принятое решение и тем самым оказать поддержку народу Беларуси, который стремится к демократическим преобразованиям, пишет правозащитный центр «Вясна».

«Мы, представители кампании «Правозащитники за свободные выборы», были крайне удивлены и разочарованы решением Центральной избирательной комиссии Грузии пригласить в качестве международных наблюдателей членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, и в частности, ее председателя Лидию Ермошину», – сказано в заявлении.

Представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» напомнили, что начиная с 1996 года все выборы, проводившиеся в Беларуси, были признаны ОБСЕ не соответствующими международным обязательствам нашей страны в области честных и свободных выборов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)