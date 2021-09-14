«Борщеварка» не поедет в Грузию после огласки в СМИ

«Борщеварка» не поедет в Грузию после огласки в СМИ17
- 14.09.2021, 18:12
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Преступница Ермошина намеревалась попасть в страну под видом наблюдателя за выборами.
В Центризбиркоме Беларуси опровергли информацию об участии Лидии Ермошиной в наблюдении за выборами в Грузии.
«На самом деле, наблюдателями на эти муниципальные выборы едут два сотрудника аппарата комиссии. Информация недостоверная, она не соответствует действительности. Лидия Михайловна никуда не едет и даже не планировала», — цитирует «Интерфакс» заявление ЦИК.
Однако грузинская сторона утверждает, что в списке наблюдателей была только ее фамилия.
В связи с изначальной информацией об участии Ермошиной в кампании наблюдения, представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» обратились в Центризбирком Грузии и призвали пересмотреть принятое решение и тем самым оказать поддержку народу Беларуси, который стремится к демократическим преобразованиям, пишет правозащитный центр «Вясна».
«Мы, представители кампании «Правозащитники за свободные выборы», были крайне удивлены и разочарованы решением Центральной избирательной комиссии Грузии пригласить в качестве международных наблюдателей членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, и в частности, ее председателя Лидию Ермошину», – сказано в заявлении.
Представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» напомнили, что начиная с 1996 года все выборы, проводившиеся в Беларуси, были признаны ОБСЕ не соответствующими международным обязательствам нашей страны в области честных и свободных выборов.