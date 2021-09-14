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Количество вакансий в Британии впервые превысило 1 миллион

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  • 14.09.2021, 18:34
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Количество вакансий в Британии впервые превысило 1 миллион

Многие британские компании выступают за то, чтобы правительство облегчило наем работников из-за рубежа.

Количество вакансий в Великобритании увеличилось на 249 тысяч, более чем до 1 миллиона, впервые с начала регистрации данных.

Об этом сообщает Politico.

По данным Управления национальной статистики (ONS), уровень безработицы упал до 4,6%, а количество работников в Великобритании увеличилось на 241 тысячу в период с июля по август.

После ослабления ограничений, связанных COVID-19, общее количество сотрудников достигло уровня, который был до пандемии.

Однако количество вакансий, зарегистрированных в период с июня по август, достигло 1 034 000, при этом количество вакансий в сфере гостиничного и общественного питания увеличилось на 75,4%.

Некоторые ключевые отрасли жаловались на трудности с набором персонала после прекращения свободы передвижения из ЕС и введения ограничений на поездки во время пандемии COVID-19.

Британская торговая палата заявила, что рекордное количество вакансий подчеркивает острый кризис найма, с которым столкнулись многие фирмы. Многие компании также выступают за то, чтобы правительство облегчило наиболее пострадавшим отраслям наем из-за рубежа.

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