Количество вакансий в Британии впервые превысило 1 миллион

Количество вакансий в Британии впервые превысило 1 миллион5
- 14.09.2021, 18:34
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Многие британские компании выступают за то, чтобы правительство облегчило наем работников из-за рубежа.
Количество вакансий в Великобритании увеличилось на 249 тысяч, более чем до 1 миллиона, впервые с начала регистрации данных.
Об этом сообщает Politico.
По данным Управления национальной статистики (ONS), уровень безработицы упал до 4,6%, а количество работников в Великобритании увеличилось на 241 тысячу в период с июля по август.
После ослабления ограничений, связанных COVID-19, общее количество сотрудников достигло уровня, который был до пандемии.
Однако количество вакансий, зарегистрированных в период с июня по август, достигло 1 034 000, при этом количество вакансий в сфере гостиничного и общественного питания увеличилось на 75,4%.
Некоторые ключевые отрасли жаловались на трудности с набором персонала после прекращения свободы передвижения из ЕС и введения ограничений на поездки во время пандемии COVID-19.
Британская торговая палата заявила, что рекордное количество вакансий подчеркивает острый кризис найма, с которым столкнулись многие фирмы. Многие компании также выступают за то, чтобы правительство облегчило наиболее пострадавшим отраслям наем из-за рубежа.