British American Tobacco официально приостановил сотрудничество с табачной фабрикой «Неман»2
- 14.09.2021, 19:01
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Крупнейшая табачная компания Великобритании выступила с заявлением.
British American Tobacco приостановила сотрудничество с гродненской табачной фабрикой «Неман» из-за введенных санкций США и Великобритании, сообщается в официальном пресс-релизе компании.
В своем пресс-релизе компания пояснила, что в 2021 году получила запросы о работе BTA в Беларуси в свете последних политических событий.
«Вопросы возникли к гродненской табачной фабрике „Неман“, которая производит сигареты по контракту для Бритиш-Американ Тобакко Беларусь. Они касались подозрений в нарушении прав рабочих фабрики, которые принимали участие в политических протестах, а также в контрабандной торговле сигаретами», — сообщается в документе.
После введенных санкций, компания приняла решение приостановить между своими дочерними компаниями и ГТФ транзакции, которые затрагивают ограничения.
В комментарии британскому новостному порталу iNews BTA пояснила, что приостановила сотрудничество с ГТФ и пока не заказывает производство своих брендов в Беларуси. Ранее «Неман» выпускал для British American Tobacco сигареты марок Kent, Pall Mall, Lucky Strike, Vogue, Rothmans.
Напомним, Гродненская табачная фабрика «Неман» попала под санкции США, а вся «табачка» — под ограничения Великобритании. В пояснении к санкционному списку США говорится, что сигареты табачной фабрики «Неман» являются одними из самых распространенных в ЕС по контрабанде. Под санкции фабрика попала за то, что она прямо или косвенно принадлежит или контролируется белорусским правительством, а также «за деятельность в секторе табачных изделий в экономике Беларуси».
British American Tobacco в своем пресс-релизе подчеркнула, что отчет компании KPMG подтвердил, что в ЕС, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и России действительно продаются контрабандные сигареты локальных белорусских марок, «но не брендов, которые производятся под торговой маркой BAT».