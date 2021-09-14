Роман Бессмертный: Санкции очень бьют по луканомике
- 14.09.2021, 19:37
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Ряд отраслей стоит на грани выживания.
Санкции, которые ввел Европейский Союз, очень бьют по белорусской экономике. Страдает от таких решений и Лукашенко.
В результате маневрирующих ограничений ряд отраслей стоит на грани выживания. Такое мнение высказал политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный на «24 канале».
По его словам, не надо преуменьшать эффект, который все видят в действиях Лукашенко.
Надо понимать, что Лукашенко параноидально болеет жаждой власти, – подчеркнул Бессмертный.
Он пояснил, дело в том, что очень многие составляющие белорусских отраслей связаны с разными странами, в частности:
экономика – с Литвой;
энергетика – с Польшей;
часть нефтегазовой индустрии – с Нидерландами.