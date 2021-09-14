Лукашенко мстит Виктору Бабарико 5 14.09.2021, 19:52

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Виктор Бабарико

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Политзаключенного в колонии перевели на работу с худшими условиями.

Политзаключенного экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико в колонии перевели на новую работу, условия труда на которой гораздо хуже, чем на прежнем месте, сообщила команда политика после того, как его посетили адвокаты.

В августе Бабарико работал на должности истопника в пекарне колонии по шесть дней в неделю. За месяц он заработал 6 рублей 41 копейку, после удержаний ему выплатили всего 1 рубль 60 копеек. На прошлой неделе он прошел аттестацию по этой специальности.

Однако на следующий день после аттестации Бабарико был переведен на должность укладчика хлебобулочных изделий в пекарне. Он передал, что условия труда резко ухудшились. Так, в пекарне, где он теперь постоянно находится, очень жарко, температура даже с выключенными печами выше 30 градусов, а помещение не вентилируется. Причем после перевода Бабарико на это место в пекарне запретили открывать окна.

Адвокаты политика обратятся в соответствующие органы для проверки условий труда в пекарне.

Напомним, Виктор Бабарико приговорен к 14 годам колонии усиленного режима. Он не признал вину. В июле его этапировали в ИК-1 в Новополоцке.

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